الزعيم الجديد للحزب المعارض يلقتي بالرئيس السابق مون

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دعا الرئيس السابق "مون جيه إين" الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي إلى تبني وجهات نظر مختلفة داخل الحزب من أجل الابتكار والاندماج والتوسع.ووفقا للمتحدث باسم الحزب الديمقراطي المعارض "بارك سونغ جون" أمس الاثنين، أدلى مون بهذا التصريح في اجتماع مع قادة الحزب الديمقراطي المنتخبين حديثا، بمن في ذلك رئيس الحزب "لي جيه ميونغ"، الذي زار مقر إقامة الرئيس السابق في "يانغ سان" بمقاطعة جنوب كيونغ سانغ، في وقت سابق من يوم أمس.وبتقييم مفاده أن المجموعات التي تدعم الرئيس السابق مون والتي تدعم رئيس الحزب الجديد لي داخل الحزب، تتداخل مع بعضها البعض بنسبة 99 في المائة، قال مون إن الجهود المبذولة لاحتضان نسبة الواحد في المائة المتبقية ستساعد في زيادة تطوير الحزب. وشدد مون أيضا على جهود الحزب الديمقراطي المعارض لتحسين سبل معيشة الناس وسط الحالة الاقتصادية المليئة بالتحديات حاليا، وتقديم بديل سياسي لمستقبل البلاد.وكان اجتماع الأمس هو الأول بين لي ومون، منذ أن حضر كلاهما حفلا في شهر مايو الماضي بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة على وفاة الرئيس الأسبق "روه مو هيون". وجاء اجتماع المرشح الرئاسي السابق للحزب الديمقراطي مع مون، الذي قاد الحزب الليبرالي قبل أن يصبح رئيسا، في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الحزب المنتخب حديثا إلى تحقيق الوحدة للحزب الذي يعاني من انقسامات داخلية.