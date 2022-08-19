وفد كوري يصل إلى الولايات المتحدة لمناقشة قانون تخفيض التضخم

Photo : YONHAP News

وصل وفد مكون من عدد من المسؤولين الحكوميين الكوريين إلى الولايات المتحدة لنقل مخاوف سيول بشأن القانون الأمريكي الجديد الذي يستثني المركبات الكهربائية المجمعة خارج أمريكا الشمالية من الحوافز الضريبية.ووصل الوفد المكون من كبار المسؤولين من وزارات الصناعة والمالية والشؤون الخارجية إلى مطار واشنطن دالاس الدولي يوم أمس الاثنين في زيارة تستغرق ثلاثة أيام. وخلال هذه الرحلة الطارئة، سيزور الوفد مكتب الممثل التجاري الأمريكي، ووزارتي الخزانة والتجارة، والكونغرس.وعند وصوله، قال "آن سونغ إيل" رئيس المكتب الاستراتيجي الجديد للطلبات التجارية بوزارة التجارة، للصحفيين إن الوفد يخطط لنقل مخاوف سيول وموقف صناعة السيارات المحلية من قانون تخفيض التضخم الأمريكي. وأضاف أن الوفد سيناقش أيضا الإجراءات الممكنة لمعالجة القضية مع الولايات المتحدة.وتأتي هذه الزيارة وسط مخاوف متزايدة في كوريا الجنوبية بشأن القانون الأمريكي الجديد الذي وقعه الرئيس "جو بايدن" في وقت سابق من هذا الشهر. وفي غضون ذلك، يخطط وزير التجارة الكوري "آن دوك غُن" للالتقاء بمسؤولين أمريكيين لإجراء محادثات بشأن القانون خلال رحلته إلى واشنطن المقرر إجراؤها الأسبوع القادم.