رفع معدل التأمين الصحي في كوريا بنسبة 1.49% في عام 2023

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قررت الحكومة الكورية رفع معدل التأمين الصحي في البلاد بنسبة 1.49% على أساس سنوي في العام القادم 2023، مما سيرفع من معدل اشتراك الشركات إلى أكثر من سبعة في المائة من دخلها الشهري.وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية اليوم الثلاثاء، إن لجنة سياسات التأمين الصحي قد قررت أمس رفع المعدل، وبموجب هذه الخطوة، سيرتفع معدل التأمين الصحي للعامل في شركة في العام القادم من 6.99% إلى 7.09%، ليتجاوز مستوى 7% لأول مرة. وبالتالي سيبلغ مقدار ما يدفعه العامل كتأمين صحي شهريا في المتوسط 146 ألفا و712 وونا في العام القادم، بزيادة قدرها ألفان و69 وون مقارنة بهذا العام.وبالنسبة للمشتركين المحليين غير المؤمن عليهم من خلال صاحب العمل، سترتفع المدفوعات بمقدار ألف و598 وون لتصل في المتوسط إلى 107 آلاف 441 وون.وقالت الوزارة إن هذه الزيادة لا مفر منها، حيث إنه من المنتظر أن تنخفض مدفوعات المشتركين المحليين بموجب نظام رسوم التأمين الصحي المعدل، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من سبتمبر.