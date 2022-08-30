كوريا والولايات المتحدة تتفقان على بدء محادثات حول قانون تخفيض التضخم

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اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على إجراء محادثات حول الحلول الممكنة لمعالجة مخاوف سيول بشأن القانون الجديد الذي يمنع تقديم حوافز ضريبية لمشتريات السيارات الكهربائية المصنوعة خارج أمريكا الشمالية.وأعلن ذلك سفير كوريا الجنوبية لدى الولايات المتحدة "تشو تيه يونغ" أمس الاثنين في اجتماع مع الصحفيين في واشنطن وسط المخاوف المتزايدة في كوريا الجنوبية بشأن قانون تخفيض التضخم الأمريكي.وقال السفير "تشو" إن سفارة كوريا الجنوبية التقت بعدد من المسؤولين في الإدارة الأمريكية والكونغرس للتأكيد على عدم عدالة أحكام القانون التي تميز ضد شركات صناعة السيارات في كوريا الجنوبية، وهو ما يعترض عليه أولئك المسؤولون الأمريكيون، كما اعتبر بعض المسؤولين الأمريكيين أنه من المعقول أن تثير كوريا الجنوبية قضايا مع القانون، الذي وقعه الرئيس "جو بايدن" في وقت سابق من هذا الشهر.ومن خلال المفاوضات مع الإدارة الأمريكية والكونغرس، تسعى الحكومة الكورية إلى معالجة المشكلة من خلال تعديل القانون الذي يقلل من نطاق الإعانات الضريبية لمشتريات السيارات الكهربائية المجمعة في أمريكا الشمالية وتلك التي لديها بطاريات مصنوعة من مواد مستخرجة من أمريكا الشمالية.