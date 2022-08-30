رصد أضرار بسبب الفيضانات في موقع الاختبارات النووية في كوريا الشمالية

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أظهرت صور الأقمار الاصطناعية التي تم التقاطها مؤخرا أن أضرار الفيضانات تسببت في تعليق أعمال الإصلاح في موقع "بونغ كيه ري" للتجارب النووية في كوريا الشمالية.جاء ذلك في تقرير نشره موقع "بايوند بارالل" التابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في الولايات المتحدة، أمس الاثنين، وتضمن نتائج تحليل للصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية يوم 24 أغسطس.وقال الموقع الذي يركز على مراقبة الأوضاع في كوريا الشمالية إنه لم تتم ملاحظة أي نشاط كبير في النفق رقم 3 في منشأة التجارب النووية، موضحة أن ذلك أمر متوقع بناء على تقدير كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بأن كوريا الشمالية قد أنهت جميع الاستعدادات لإجراء تجربة نووية في هذا النفق.وأشار التقرير أيضا إلى أن عمليات بناء الطرق المؤدية إلى النفق رقم 4 لا تزال متوقفة، وقد تم رصد أضرار سببتها الفيضانات بالطريق الوحيد الموصل للمنشأة، ومن المحتمل أن يكون ذلك نتيجة للأمطار الغزيرة التي ضربت شبه الجزيرة الكورية خلال الشهرين الماضيين.وأضاف التقرير أنه في حين أن البناء باتجاه النفق الرابع قد يكون محاولة لتوسيع قدرات كوريا الشمالية في إجراء التجارب النووية، إلا أن هناك تكهنات بأن تلك الأعمال مجرد تضليل لعمليات المراقبة.