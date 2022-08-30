وزير خارجية كوريا يسلم رسالة من يون إلى رئيس منغوليا

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قام وزير الخارجية الكوري الجنوبي "بارك جين" بزيارة مجاملة للرئيس المنغولي "خورلسوك أوخنا" وسلمه رسالة من الرئيس "يون صوك يول" أمس الاثنين.وخلال المقابلة، قال الوزير بارك إنه يزور منغوليا للتعبير عن التزام الرئيس "يون" القوي بمواصلة تطوير علاقات المشاركة الاستراتيجية بين كوريا الجنوبية ومنغوليا، ومناقشة الإجراءات الجوهرية لتعزيز العلاقات الثنائية. وقد تضمنت رسالة الرئيس الكوري التأكيد على أن البلدين دولتان شقيقتان وشريكتان استراتيجيتان في الديمقراطية، والتعاون في استقرار سلاسل التوريد العالمية. وقد أكد الوزير بارك على هذا المعنى بالإعراب عن الأمل في أن تعزز كوريا الجنوبية التعاون والتضامن مع منغوليا اللتين تتشاركان معا القيم العالمية للديمقراطية وحقوق الإنسان.ورداً على ذلك، أعرب الرئيس المنغولي عن تقديره للتطور الذي لحق بكل جوانب العلاقات بين البلدين بشكل كبير منذ أن أقاما العلاقات الدبلوماسية في عام 1990، مشددا على أن التعاون مع كوريا الجنوبية يمثل أولوية قصوى لبلاده.