أمطار غزيرة في معظم أنحاء كوريا اليوم الثلاثاء

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تشهد كوريا الجنوبية جوا ممطرا وغائما طوال اليوم الثلاثاء، مع توقعات بوصول معدلات الأمطار إلى أكثر من 100 ملليمتر في المنطقة الوسطى.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية اليوم إن المنطقة الوسطى والأجزاء الشمالية من مقاطعتيْ شمال جولا وشمال كيونغ سانغ سوف تتلقى ما بين 30 إلى 80 ملليمترا من الأمطار.ومن المتوقع أن يصل معدل هطول الأمطار في بعض أجزاء تلك المناطق إلى 120 ملليمترا أو أكثر. أما المناطق الجنوبية من البلاد، والتي تشمل الأجزاء الجنوبية من مقاطعتيْ شمال جولا وشمال كيونغ سانغ وصولا إلى جزيرة جيجو، فسوف تتلقى أمطار بمعدلات تتراوح بين 5 ملليمتر و40 ملليمترا.وسوف تهطل أمطار غزيرة بمعدل يبلغ حوالي 30 ملليمترا في على الساعة المنطقة الوسطى ومقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ فيما بين صباح اليوم وفترة ما بعد الظهر، ثم تنتقل جبهة الأمطار إلى المناطق الداخلية في مقاطعة كانغ وان، والأجزاء الشمالية من مقاطعتيْ شمال تشونغ تشنغ وشمال كيونغ سانغ فيما بين مساء اليوم وصباح الغد الأربعاء. ومن المتوقع أن يتوقف هطول الأمطار في معظم أنحاء البلاد بعد ظهر الغد.