جدل حول إمكانية مشاركة وزير الدفاع الكوري في استعراض بحري ياباني

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نفى وزير الدفاع الكوري الجنوبي "لي جونغ صوب" بعض التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية حول تفكير الحكومة الكورية بشكل إيجابي في المشاركة في استعراض بحري سيقام بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيس القوات البحرية اليابانية.وردا على سؤال في هذا الشأن من قبل النائب "بيه جين كيو" عن حزب العدالة المعارض الصغير خلال اجتماع للجنة الدفاع البرلمانية أمس، أجاب الوزير "لي" بأن وصف "إيجابي" في تلك التقارير غير صحيح، موضحا أنه سيتم اتخاذ قرار حول المشاركة في ذلك الاستعراض بعد دراسة مفهوم ومحتويات الاستعراض.ويذكر أن القوات البحرية اليابانية قد وجهت دعوة إلى القوات البحرية الكورية الجنوبية للمشاركة في الاستعراض الذي سيقام في شهر نوفمبر القادم، وقالت وسائل الإعلام إن وزارة الدفاع والقوات البحرية الكورية تدرس قبول تلك الدعوة.لكن علم القوات البحرية اليابانية يخضع للجدل لأنه مشابه لعلم اليابان خلال استعمكارها لكوريا، وفي عام 2018 رفضت القوات البحرية اليابانية طلبا بعدم رفع ذلك العلم، وبالتالي لم تستجب القوات البحرية الكورية للدعوة للمشاركة في الاستعراض.وقد أعرب بعض النواب البرلمانيين المعارضين عن اعتراضهم على مشاركة القوات البحرية الكورية في الاستعراض، بينما طلب النائب "هان كي هو" عن حزب "قوة الشعب" الحاكم اتخاذ قرار معقول مشيرا إلى ضرورة وضع أولوية للمصالح الوطنية وليس للعواطف القومية.