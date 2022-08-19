الرئيس يون يتحدث هاتفيا للمرة الأولى مع الزعيم الجديد للحزب الديمقراطي المعارض

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أجرى الرئيس الكوري "يون صوك يول" مباحثات هاتفية للمرة الأولى مع الزعيم الجديد للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ"، اليوم الثلاثاء، حيث قام المساعد الرئاسي للشؤون السياسية "لي جين بوك" بزيارة مجاملة لزعيم الحزب المعارض لتهنئته بتولي رئاسة الحزب.وقال المساعد الرئاسي إن الرئيس يون وزعيم الحزب المعارض اتفقا على إيجاد فرصة للالتقاء في أقرب وقت ممكن.تجدر الإشارة إلى أن زعيم الحزب المعارض كان قد اقترح على الرئيس يون عقد مباحثات بينهما، وذلك في كلمته التي ألقاها بعد توليه رئاسة الحزب.وأضاف المساعد الرئاسي أنه سيتم لاحقا مناقشة شكل وموعد اللقاء بينهما، مشيرا إلى أنه الرئيس طلب خلال المباحثات الهاتفية من زعيم الحزب المعارض التعاون في معالجة القوانين ذات الصلة بمعيشة المواطنين العاديين، بينما أعرب "لي" عن شكره للرئيس على تعزيز الحراسة على منزل الرئيس السابق "مون جيه إين".وقال المساعد لي إن الاتصال الهاتفي بينهما جرى لمدة تصل إلى حوالي 4 دقائق تقريبا.