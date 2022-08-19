مباحثات كورية كندية لتوسيع التعاون في المعادن الرئيسية وموارد الطاقة

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صرحت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية بأن "بارك إيل جون" النائب الثاني للوزير قد التقى اليوم في المجمع الحكومي في سيول مع نائب وزير الموارد الطبيعية الكندي "جون هينرفورد" حيث تباحثا حول سبل توسيع التعاون بين البلدين في المعادن الرئيسية وموارد الطاقة، بما في ذلك الهيدروجين والطاقة الذرية والغاز الطبيعي.وأضافت الوزارة أنه تم الاتفاق خلال المباحثات على ضرورة توسيع مجالات التعاون لتشمل المعادن الرئيسية الخاصة بالبطاريات الثانوية والسيارات الكهربائية والهيدروجين والطاقة النووية وغيرها.كما أكد الجانبان على ضرورة إنشاء قناة للتعاون بمشاركة حكومتيْ وشركات البلدين، نظرا لزيادة أهمية ضمان المواد الخام من المعادن الرئيسية في أمريكا الشمالية، في أعقاب سن قانون تخفيض التضخم في الولايات المتحدة.وتبادل المسؤولان الكوري والكندي الآراء حول إعداد نظام عملي للتعاون في المعادن الرئيسية، بما في ذلك توقيع مذكرات للتفاهم في هذا الشأن.يشار إلى أن قانون تخفيض التضخم الأمريكي ينص على قصر الدعم الضريبي لمشتريات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة على السيارات التي تم تصنيعها في أمريكا الشمالية، اعتبارا من العام القادم.وأضافت الوزارة أن الجانبين أعربا عن تطلعهما لتوسيع التعاون متبادل المنفعة باستخدام المفاعلات النووية إلى جانب إقامة مشاركة ممتازة في بناء سلاسل الإمداد الدولية الخاصة بالاقتصاد القائم على الهيدروجين.