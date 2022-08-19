اختيار المذيعة كيم شين يونغ كمقدمة جديدة لبرنامج مسابقة الغناء في كي بي إس

Photo : YONHAP News

تم اختيار المذيعة "كيم شين يونغ" كمقدمة جديدة لبرنامج الكي بي إس الشهير "مسابقة الغناء الوطنية".وصرح مسؤول في كي بي إس بأنه تم اختيار كيم كمقدمة جديدة للبرنامج خلفا للمذيع الراحل "سونغ هيه"، وأنها ستبدأ في تولي هذه المهمة من السادس عشر من شهر أكتوبر القادم.الجدير بالذكر أن كيم ظلت تعمل في مجالات متعددة بما في ذلك مقدمة للبرنامج الإذاعي "أغنيات في النهار"، كما شاركت كممثلة في فيلم "قرار بالوداع" للمخرج "بارك تشان اوك".وبهذه المناسبة، أعربت كيم عن سعادتها الكبيرة وقالت إنه شرف بالنسبة لها ولأسرتها أن تتولى مهمة تقديم هذا البرنامج العريق، وتعهدت بالعمل والتعلم باجتهاد من خلال التواصل مع الناس في مختلف مناطق البلاد بدءا من الآن، وقالت إنها ستبذل كل ما في وسعها لتقديم البرنامج بشكل ممتع.ومن ناحية أخرى، قالت "كيم سانغ مي" مخرجة البرنامج إن المذيعة "كيم" مناسبة جدا كمقدمة لبرنامج مسابقة الغناء الوطنية لأن لديها الكثير من التجارب مع الجمهور على خشبة المسرح، معربة عن اعتقادها بأن مهمة كيم ستكون بمثابة عبء كبير لأنها ستحل محل المذيع الراحل الكبير "سونغ هيه"، إلا أنها ستفعل جيدا، راجية كثيرا من الاهتمام ببرنامج المسابقة الذي ستقدمه كيم.