ارتفاع الفائدة على قروض البنوك في كوريا لأعلى مستوى منذ 9 سنوات

ارتفعت الفائدة على القروض المنزلية الصادرة عن البنوك التجارية الكورية مرة أخرى في شهر يوليو الماضي وسط سلسلة من الزيادات الرئيسية في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي بهدف ترويض التضخم.وقال تثرير صادر عن البنك المركزي الكوري أمس الثلاثاء إن متوسط سعر الإقراض للقروض الأسرية في يوليو قد بلغ 4.52% سنويا، بزيادة قدرها 0.29% مقارنة بالشهر الأسبق.ويعد ذلك أعلى معدل يتم فرضه على مثل هذه القروض منذ أكثر من تسع سنوات، أي منذ أن وصل إلى 4.55% في مارس من عام 2013.وقال التقرير إن ما يسمى بـ"الخطوة الكبيرة"، أو الرفع غير المسبوق في سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.5 نقطة مئوية قد أثر فوريا على قروض البنوك المحلية، حيث قفزت أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري على وجه الخصوص بمقدار 0.12% في المتوسط مقارنة بالشهر الأسبق، لتصل إلى 4.16%.وبالنسبة للقروض المصرفية المقدمة للشركات، ارتفعت أسعار الفائدة أيضا بمقدار 0.28% في المتوسط، لتصل إلى 4.12% في يوليو.