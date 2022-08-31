تقديم قروض بدون فوائد للمستأجرين للانتقال من الوحدات السكنية تحت الأرض

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سيتم تزويد مستأجري الوحدات السكنية نصف تحت الأرضية في كوريا، المسماة "بان جي ها"، بقروض بدون فوائد تصل إلى 50 مليون وون، من أجل مساعدتهم على الانتقال إلى مساكن فوق الأرض ابتداء من العام القادم.ووفقا لخطة الميزانية الوطنية المؤكدة لعام 2023، رفعت الحكومة إنفاقها في الميزانية على الدخل والأمن الوظيفي وسلامة الإقامة للأسر ذات الدخل المنخفض إلى 31.6 تريليون وون، بعدما كانت 27.4 تريليون وون هذا العام. وبموجب هذه الخطة، سيتمكن أولئك الذين يعيشون في مساكن شبه تحت الأرض من اقتراض ما يصل إلى 50 مليون وون دون دفع فائدة لاستخدامها في دفع وديعة للسكن.وقد ظهر نقص الأمان في مساكن "بان جي ها" خلال موجة الأكطار الصيفية الغزيرة في وقت سابق من هذا الشهر، حيث أدى فيضان مفاجئ في أحد الأحياء في سيول إلى مصرع أفراد أسرة مكونة من ثلاث نساء، إحداهن ذات إعاقة، بعدما حوصرن داخل وحدة "بان جي ها". وعلى الرغم من الجهود المبذولة لإنقاذهن، لقي الثلاثة مصرعهن بعد أن غمرت المياه منزلهن بسرعة بسبب هطول الأمطار الغزيرة.كما سيكون أولئك الذين يعيشون في ظروف سكنية هشة أخرى مثل منازل الفينيل والملاجئ المؤقتة للمشردين، مؤهلين أيضا للحصول على نفس المزايا، بالإضافة إلى منحة مالية للانتقال تبلغ 400 ألف وون.