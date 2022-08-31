محادثات بين كوريا والولايات المتحدة بشأن قانون تخفيض التضخم

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أطلقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة محادثات حول قانون تخفيض التضخم الأمريكي، الذي يستثني المركبات الكهربائية المجمعة خارج أمريكا الشمالية من الحوافز الضريبية. وأجرى وفد كوري جنوبي برئاسة نائب وزير التجارة "آن سونغ إيل" ومسؤولين كبار آخرين من وزارتي المالية والخارجية، سلسلة من المحادثات أمس الثلاثاء مع مسؤولين في مكتب الممثل التجاري في الولايات المتحدة، بمن في ذلك نائبة الممثل التجاري "سارة بيانكي". وخلال تلك الاجتماعات، عبّر المسؤولون الكوريون الجنوبيون عن مخاوف سيول من أن القانون الأمريكي الجديد سيضع شركات صناعة السيارات في كوريا الجنوبية في وضع غير مؤات بشكل كبير، ودعوا إلى تأجيل القانون إلى ما بعد أن تكمل هيون ديه موتور خط تجميع السيارات الكهربائية في أمريكا الشمالية في عام 2025. وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي في بيان إن الجانبين سلطا الضوء على قوة العلاقة التجارية والشراكة الوثيقة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، موضحا أن الجانبين سيبقيان على اتصال وثيق بشأن هذه القضية خلال الأسابيع القادمة.ومن المرجح أن يواصل البلدان المحادثات ذات الصلة خلال زيارة وزير التجارة "آن دوك جون" للولايات المتحدة الأسبوع القادم، حيث من المقرر أن يجتمع مع الممثلة التجارية الأمريكية "كاثرين تاي" ومسؤولين آخرين في الكونغرس. كما يسعى وزير الصناعة الكوري "لي تشانغ يانغ" للقيام برحلة مماثلة إلى الولايات المتحدة لمناقشة هذا الموضوع أيضا.