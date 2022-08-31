كوريا الشمالية تطلب مساعدات غذائية بعد الأضرار الناجمة عن الفيضانات

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أفادت تقارير إعلامية بأن كوريا الشمالية طلبت من الهند تقديم مساعدات غذائية دولية للتعافي من تأثيرات الفيضانات الأخيرة التي ضربتها.وقال تقرير بثه راديو صوت أمريكا أمس الثلاثاء إن رئيس غرفة التجارة الدولية الهندية "مانبريت سينغ" قال في رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلها إلى الإذاعة إن سفارة كورية شمالية اتصلت به وسألته عن إمكانية التبرع بالأرز للمواطنين في كوريا الشمالية.وأضاف أن ذلك مرتبط بحقيقة أن الفيضانات دمرت معظم المنتجات الزراعية في كوريا الشمالية. ونشرت غرفة التجارة الدولية الهندية على موقعها على الإنترنت صورا لرجلين يُفترض أنهما كوريان شماليان مع تعليق يقول إنهما مسؤولان كوريان شماليان زارا مكتب غرفة التجارة الدولية الهندية في نيودلهي لمناقشة المساعدات الإنسانية من الحبوب.وفيما يتعلق بتقرير صوت أمريكا السابق بأن الهند تقوم بتجهيز سفينة لإرسال 10 آلاف طن من الأرز إلى كوريا الشمالية، قال سينغ إنه ليس على علم بذلك، لكنه أشار إلى أن كمية الأرز المذكورة في التقرير مماثلة لما طلبته كوريا الشمالية.