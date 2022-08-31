كوريا الشمالية تعقد أول اجتماع لقادة الدفاع المدني منذ 3 أعوام

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عقدت كوريا الشمالية اجتماعا لقادة الدفاع المدني لأول مرة منذ ثلاثة أعوام.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأربعاء إن قادة "الحرس الأحمر العمالي والفلاحي" قد تجمعوا في بيونغ يانغ يومي الاثنين والثلاثاء للتحقق من استعداد القوة القتالية.وأضافت الوكالة أن رئيس الوزراء "كيم توك هون" قد حضر الاجتماع إلى جانب مسؤولين آخرين رفيعي المستوى في الحزب والحكومة.وقالت الوكالة أيضا إن الاجتماع وضع علامة فارقة جديدة في تعزيز قوات الدفاع الذاتي لكوريا الشمالية من خلال تضخيم القوة السياسية والعسكرية للقوات المدنية بشكل كبير.وقد تزامن اجتماع "الحرس الأحمر العمالي والفلاحي" مع أول مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة منذ ثلاثة أعوام ونصف، والتي ظلت بيونغ يانغ تنتقدها باستمرار باعتبارها تهديدا واستفزازا لها.وتتكون وحدة الدفاع المدني في كوريا الشمالية من عمال ومزارعين وموظفين إداريين من جميع أنحاء البلاد، ولديها 5.7 مليون عضو، وهو ما يمثل ربع عدد سكان كوريا الشمالية بالكامل.