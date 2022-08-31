المحلية رصيد التأمين الصحي الوطني للأجانب في كوريا يحقق فائضا مجددا في 2021

أظهرت بيانات حكومية جديدة أن المبلغ الإجمالي للأموال التي أنفقها المقيمون الأجانب في كوريا الجنوبية كأقساط للتأمين الصحي الوطني قد فاقت مرة أخرى الفوائد التي حصلوا عليها بالفعل من التأمين الصحي في العام الماضي.

ووفقا لهيئة التأمين الصحي الكورية اليوم الأربعاء، سجل الرصيد المالي المتعلق بالمشتركين الأجانب في برنامج التأمين الصحي الحكومي فائضا في العام الماضي كما حدث في السنوات السابقة. وقد دفع الأجانب والمواطنون الكوريون المقيمون في الخارج إلى هيئة التأمين الصحي الكورية أقساطا مجمعة بلغت حوالي 5 تريليونات وون في عام 2021، بينما حصلوا على فوائد تقل عن 500 مليار وون.

وجاء الرقم الأخير وسط مزاعم بأن الأجانب يتمتعون بمزايا من التأمين الصحي أكثر من المواطنين الكوريين من خلال دفع أقساط أقل.

وفقا لهيئة التأمين الصحي الكورية، تجاوزت أقساط التأمين الصحي للأجانب الفوائد التي يحصلون عليها خلال سنوات، مما أدى إلى فائض إجمالي قدره 1.67 تريليون وون في السنوات الأربع الأخيرة حتى عام 2021.

