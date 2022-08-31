تراجع الاستهلاك والإنتاج والاستثمار في كوريا خلال شهر يوليو

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انخفضت المؤشرات الاقتصادية للناتج الوطني والاستهلاك والاستثمار في كوريا الجنوبية خلال شهر يوليو الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر.وقال تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء إن مؤشر مبيعات التجزئة، وهو مقياس للاستهلاك، قد بلغ 117.9 نقطة الشهر الماضي، بانخفاض نسبته 0.3% مقارنة بما كان عليه في يونيو.وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها الاستهلاك لمدة خمسة أشهر متتالية مع تراجع المؤشر بنسبة 0.1%، ليصل إلى 1% منذ مارس.وانخفض مؤشر إجمالي الإنتاج الصناعي بنسبة 0.1% مقارنة بما كان عليه في شهر يونيو، ليصل إلى117.9 نقطة، بعد أن كان قد نما بنسبة 0.7% في يونيو وبـ0.8% في مايو.كما تقلص الاستثمار في المرافق بنسبة 3.2% مقارنة بالشهر الأسبق، مما جعل من شهر يوليو هو الشهر الأول الذي يشهد انكماشا في جميع المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأنشطة الاقتصادية الكورية منذ شهر أبريل الماضي.