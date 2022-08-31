مباحثات بين كوريا والولايات المتحدة واليابان حول القضايا الأمنية

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سيجتمع كبار المستشارين الأمنيين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في هاواي غدا الخميس لمناقشة قضايا كوريا الشمالية وعدد من القضايا الأخرى.وأوضحت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي "أدريان واتسون" في تصريحات أدلت بها أمس الثلاثاء أن مستشار الأمن القومي الأمريكي سوف يجتمع مع نظيريه الكوري "كيم سونغ هان" والياباني "تاكيو أكيبا"، في مقر القيادة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في هونولولو غدا الخميس، ومن المقرر أن يعقد كبار المسؤولين الأمنيين أولا اجتماعات ثنائية مع بعضهم البعض اليوم الأربعاء.ومن المتوقع أن يركز الاجتماع الثلاثي، وهو الأول من نوعه منذ إطلاق إدارة "يون صوك يول" في كوريا الجنوبية في شهر مايو الماضي، على التدابير الهادفة لردع الاستفزازات الكورية الشمالية، حيث يأتي وسط احتجاج بيونغ يانغ على استئناف كوريا الجنوبية والولايات المتحدة للمناورات العسكرية المشتركة "أولتشي فريدوم شيلد".ومن المرجح أيضا أن يتبادل المسؤولون الثلاثة الآراء حول كيفية دفع عملية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، بناء على ما يسمى بـ"المبادرة الجريئة" التي أطلقها الرئيس "يون"، والتي تنص على تقديم مساعدات اقتصادية لكوريا الشمالية مقابل اتخاذها خطوات للتخلي عن أسلحتها النووية.