وفاة ميخائيل غورباتشوف آخر قادة الاتحاد السوفييتي السابق

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توفي "ميخائيل غورباتشوف" آخر قائد للاتحاد السوفييتي السابق، عن عمر يناهز 91 عاما.ووفقا لوكالات الأنباء الروسية، أفاد المستشفى المركزي الروسي بأن "غورباتشوف" توفى مساء أمس الثلاثاء بعد فترة طويلة من الصراع مع المرض.وكان "غورباتشوف" قد انتهج سياسة "بيريسترويكا" و"غلاسنوست"، أي الإصلاح والانفتاح في أثناء حكمه، الأمر الذي أدى إلى انهيار النظام الاشتراكي الشمولي.وحظي "غورباتشوف" بتقدير كبير في الغرب باعتبار أنه الذي قاد إنهاء الحرب الباردة من خلال سماحه بسقوط جدار برلين في عام 1989، وتوحيد ألمانيا الشرقية والغربية في العام التالي.واستقال "غورباتشوف" من منصبه كرئيس لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية يوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر من عام 1991 بعد حل الاتحاد السوفييتي رسميا، وأسس كومنولث الدول المستقلة يوم الحادي والعشرين من ديسمبر من عام 1991.