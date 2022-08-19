انخفاض عدد الطلاب في كوريا الجنوبية للعام الـ35 على التوالي

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تبين أن عدد الطلاب في كوريا الجنوبية قد شهد انخفاضا لـ35 عاما متتالية بسبب تراجع معدلات الخصوبة.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة التعليم والمعهد الكوري لتطوير التعليم أمس الثلاثاء، بلغ عدد الطلاب في كل من الحضانات والمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، 5 ملايين و879 ألفا و768 على أساس شهر أبريل الماضي، بانخفاض نسبته 1.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.الجدير بالذكر أن عدد الطلاب في كوريا الجنوبية ظل يشهد انخفاضا مستمرا منذ عام 1986 عندما بلغ 10 ملايين و318 ألفا، حيث انخفض إلى مستوى أقل من 10 ملايين لأول مرة في عام 1990، وإلى مستوى 5 ملايين لأول مرة هذا العام.وأشار التقرير إلى أن عدد المدارس في كوريا الجنوبية بلغ 20 ألفا و696 حتى شهر أبريل الماضي، بانخفاض مقداره 76 مدرسة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما شهد عدد حضانات الأطفال انخفاضا بمقدار 188 خلال العام الماضي.وأفاد التقرير أيضا بأن عدد الطلاب من الأسر متعددة الجنسيات ظل يشهد زيادة مستمرة منذ عام 2012، حيث بلغ مليونا و166 ألفا و892، بزيادة مقدارها حوالي 8 آلاف مقارنة بالعام الماضي، كما زاد عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الجامعات الكورية بنسبة 9.6%، ليصل إلى 166 ألفا و892.