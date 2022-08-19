كوريا تلغي فرض فحص كورونا الإلزامي المسبق على الوافدين إليها

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قررت حكومة كوريا الجنوبية إلغاء فرض اختبار كورونا المسبق على المسافرين قبل سفرهم إلى كوريا، بدءا من يوم الثالث من سبتمبر.وقال نائب وزير الصحة والرفاهية "لي كي إيل" اليوم الأربعاء إنه سيتم إعفاء جميع الوافدين إلى كوريا الجنوبية عبر الجو والبحر من تقديم شهادة تثبت أن نتائج فحص كورونا سلبية عند دخولهم للبلاد، اعتبارا من يوم السبت القادم، مع الاستمرار في فرض خضوع الوافدين لفحص كورونا في غضون أسبوع من دخولهم للبلاد كما هو الحال الآن، من أجل منع انتشار متحورات فيروس كورونا القادمة من الخارج.وأضاف أنه سيتم استيراد اللقاح ثنائي التكافؤ الذي يستهدف متحور فيروس كورونا "بي إيه 5" في غضون الربع الرابع من هذا العام، وسوف تبدأ الحجوزات المسبقة لتلقى لقاح "سكاي كوفي وان" الذي طورته شركة "إس كي" الكورية للتكنولوجيا الحيوية بدءا من الغد الخميس.