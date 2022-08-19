محكمة دولية تصدر حكما يلزم الحكومة الكورية بدفع 216 مليون دولار لشركة لون ستار

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قضت محكمة دولية بأن الحكومة الكورية مسؤولة عن دفع 292.5 مليار وون، أي ما يعادل 216 مليون دولار، لشركة الأسهم الخاصة الأمريكية "لون ستار".وقالت وزارة العدل الكورية اليوم الأربعاء إن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي قد أصدر هذا الحكم بعد حوالي 10 سنوات من بدء النزاع بين الحكومة الكورية وشركة "لون ستار".وكانت "لون ستار" قد طالبت في شهر نوفمبر من عام 2012 الحكومة الكورية، عن طريق نظام تسوية المنازعات بين المستثمر والدولة، بتعويضها عن خسائرها المالية البالغة 6 تريليونات و321.5 مليار وون، أي ما يعادل 4 مليارات و679.5 مليون دولار، مدعية أن الحكومة الكورية ظلت تعرقل محاولاتها لبيع حصتها في بنك الصرافة الكورية من خلال تأجيل إصدار موافقة في هذا الشأن، وفرض ضرائب باهظة.ومن جانبها ادعت الحكومة الكورية أنها تعاملت مع شركة "لون ستار" بشكل عادل بموجب نفس المعايير المطبقة على الشركات الكورية.