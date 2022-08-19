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الاقتصادية

مؤشر أسعار الاستيراد في كوريا يرتفع بـ22.7%

Write: 2022-08-31 13:04:41Update: 2022-08-31 13:48:42

مؤشر أسعار الاستيراد في كوريا يرتفع بـ22.7%

Photo : YONHAP News

شهدت أسعارالاستيراد في كوريا الجنوبية ارتفاعا هذا العام بنسبة تتجاوز 20% مقارنة بالعام الماضي نتيجة لارتفاع أسعارالنفط والمواد الخام الدولية.
ووفقا لتقرير صادرعن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، بلغ مؤشر أسعار الاستيراد 182.55 نقطة في شهر يوليو الماضي، بزيادة نسبتها 22.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبهذا يكون مؤشرأسعار الاستيراد في كوريا قد سجل ارتفاعا لعشرين شهرا متتالية.
ومن بين المنتجات التي شهدت ارتفاعا في أسعار استيرادها: المنتجات الكيميائية، والمعدات الإلكترونية، والمنتجات الزراعية والسمكية.
أما مؤشر حجم الاستيراد فقد بلغ 131.55 نقطة في يوليو، بارتفاع نسبته 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن مؤشر أسعار التصدير بلغ 143.16 نقطة في يوليو، بزيادة نسبتها 8.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ مؤشر حجم التصدير 124.97 نقطة، بزيادة نسبتها 3.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ مؤشر صافي التجارة في السلع 82.55 نقطة في يوليو، بانخفاض 11.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
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