مؤشر أسعار الاستيراد في كوريا يرتفع بـ22.7%

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شهدت أسعارالاستيراد في كوريا الجنوبية ارتفاعا هذا العام بنسبة تتجاوز 20% مقارنة بالعام الماضي نتيجة لارتفاع أسعارالنفط والمواد الخام الدولية.ووفقا لتقرير صادرعن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، بلغ مؤشر أسعار الاستيراد 182.55 نقطة في شهر يوليو الماضي، بزيادة نسبتها 22.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبهذا يكون مؤشرأسعار الاستيراد في كوريا قد سجل ارتفاعا لعشرين شهرا متتالية.ومن بين المنتجات التي شهدت ارتفاعا في أسعار استيرادها: المنتجات الكيميائية، والمعدات الإلكترونية، والمنتجات الزراعية والسمكية.أما مؤشر حجم الاستيراد فقد بلغ 131.55 نقطة في يوليو، بارتفاع نسبته 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن مؤشر أسعار التصدير بلغ 143.16 نقطة في يوليو، بزيادة نسبتها 8.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ مؤشر حجم التصدير 124.97 نقطة، بزيادة نسبتها 3.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبلغ مؤشر صافي التجارة في السلع 82.55 نقطة في يوليو، بانخفاض 11.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.