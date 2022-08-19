محادثات هاتفية بين الرئيس الكوري ورئيس الوزراء البولندي

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أجرى الرئيس الكوري "يون صوك يول" محادثات هاتفية أمس الثلاثاء مع رئيس الوزراء البولندي "ماتيوش مورافياسكي"، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة النووية والصناعات الدفاعية.وخلال المحادثات التي استغرقت 30 دقيقة، أشاد الجانبان بالتعاون الوثيق بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية، خاصة في مجالات الطاقة النووية والصناعات الدفاعية والبنية التحتية، واتفقا على تعزيز الدعم الحكومي لتنمية التعاون المشترك في مجال بناء محطات للطاقة النووية.وطالب الرئيس الكوري "يون" الحكومة البولندية بدعم الشركات الكورية العاملة في بولندا.ومن جهته، أشاد رئيس الوزراء البولندي "مورافياسكي" بقيام الشركات الكورية باستثمار رؤوس أموالها في بولندا، معربا عن أمله في توسيع مشاركة الشركات الكورية في مشروعات البنية التحتية في بولندا، بما في ذلك مشروع بناء مطار جديد.