الحكومة تدرس استئناف حكم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في قضية لون ستار

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قالت الحكومة إنها ستنظر في استئناف حكم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بأمر سيول بتسديد 216.5 مليون دولار كتعويض لشركة الأسهم الأمريكية الخاصة "لون ستار".وعقب صدور قرار المركز الدولي لتسوية المنازعات اليوم الأربعاء، أعربت وزارة العدل عن أسفها إزار القرار الذي وصفته بأنه "يصعب قبوله".وبالإضافة إلى التعويض الأساسي، الذي يعادل حوالي 292.5 مليار وون، أمرت المحكمة كوريا الجنوبية أيضا بدفع فائدة على أساس أسعار الصرف الشهرية لوزارة الخزانة الأمريكية منذ ديسمبر عام 2011، بمبلغ إجمالي يصل إلى 13.8 مليون دولار، أو ما يقرب من 25 مليار وون.وقالت الوزارة إنها ستبحث سبل السعي لإلغاء الحكم أو إصدار أمر قضائي ضده، متمسكة بموقفها السابق بأن سيول لم تخالف القوانين واللوائح الدولية.ووفقا لقواعد المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، فيمكن لسيول التقدم بطلب لإلغاء الحكم في غضون 120 يوما بعد صدور الحكم.وفي نوفمبر 2012، قدمت شركة "لون ستار" دعوى تحكيم في نزاع بين مستثمر ودولة، حيث طالبت بتعويض قدره 4.68 مليار دولار، أو حوالي 6.3 ترليون وون، مدعية أن البيع المخطط لحصتها في بنك كوريا للصرافة (الذي تم حله) إلى بنك "HSBC" في عام 2007 لم ينجح بسبب التأخير غير المعقول في الموافقة من قبل حكومة سيول.كما اتهمت الشركة وكالة الضرائب الحكومية في كوريا الجنوبية بفرض ضرائب تعسفية ومتناقضة.