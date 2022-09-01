بناء محرقة جديدة للنفايات في منطقة مابو في سيول

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قررت مدينة سيول بناء محطة جديدة لحرق النفايات في الموقع الذي يضم بالفعل منشأة مماثلة في حي "مابو" في غرب سيول.وأعلنت حكومة المدينة عن هذه الخطة في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، حيث قالت إن الموقع في "سانغ آم دونغ" تلقى مراجعات ممتازة في التقييم المكون من خمس نقاط، بما في ذلك جودة الموقع والبيئة والجدوى الاقتصادية.وفي الوقت الحاضر، تقوم أربع محطات في سيول بحرق النفايات حوالي 2200 طن من النفايات يوميا، وقد ظلت إدارة المدينة تبحث عن موقع لبناء محرقة جديدة لمعالجة ألف طن من النفايات التي يتم دفنها يوميا في مكب النفايات في "إنتشون". وسوف يتم حظر دفن النفايات في مدافن النفايات في منطقة العاصمة اعتبارا من عام 2026، مما يزيد من الحاجة إلى بناء محرقة جديدة. وقد قامت لجنة خاصة لاختيار موقع مناسب داخل المدينة بمراجعة حوالي 60 ألف منطقة محتملة، وقررت اختيار 36 موقعا مرشحا.وتخطط المدينة لهدم المنشأة الحالية بحلول عام 2035 قبل إنشاء المحرقة الجديدة، وسيتم بناء المحرقة بالكامل تحت الأرض، وإنشاء حديقة عامة ومرافق أخرى فوقها.كما ستبني المدينة مرافق ترفيهية ونصبا تذكاريا كبيرا في المنطقة لتحويل الموقع إلى معلم من معالمها، وذلك بعد دراسة حالات خارجية مثل محطة "آما باكي" لتحويل النفايات إلى طاقة في العاصمة الدنماركية "كوبنهاغن". لكن تلك الخطة جذبت ردود فعل معارضة من حي "مابو"، حيث يطالب السكان إدارة المدينة بإلغاء الخطة مدعين أنها تجاهلت آراءهم.