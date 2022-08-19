إعصار هين نام نور القوي يقترب من جزيرة جيجو مطلع الأسبوع القادم

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من المتوقع أن يتجه إعصار "هين نام نور" الجائح نحو الشمال ليقترب من جزيرة "جيجو" مطلع الأسبوع القادم.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية اليوم الخميس إنه من المرجح أن يتجه الإعصار الحادي عشر لهذا الموسم من جنوب غرب مدينة "أوكيناوا" اليابانية في اتجاه الشمال غدا الجمعة باتجاه كوريا الجنوبية، حيث يتحرك شمالا بسرعة أكبر بعد غد السبت وينتقل إلى المياه الواقعة جنوبي جزيرة "جيجو" في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.ويتم تصنيف الإعصار "هين نام نور" على أنه "إعصار قوي جدا"، بضغط مركزي يبلغ 915 هكتوباكسال ورياح سرعتها 55 مترا في الساعة بالقرب من مركزه.ومن المتوقع أن يضعف الإعصار قليلا مع اقترابه من شبه الجزيرة الكورية، لكنه سيظل على قوته عندما يمر بالقرب من جزيرة "جيجو".وتوقع التقرير أن يبدأ هطول الأمطار في جزيرة "جيجو" والمناطق الجنوبية اعتبارا من يوم الغد الجمعة.