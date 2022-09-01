البرلمان الكوري يفتتح جلسته العادية اليوم الخميس

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من المقرر أن يبدأ البرلمان الكوري جلسته العادية اليوم الخميس، وهي الأولى منذ تشكيل حكومة "يون صوك يول" في شهر مايو.وسيعقد البرلمان حفل افتتاح الجلسة في مقره في منطقة يوئيدو في سيول، في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، وتستمر لمدة 100 يوم، حتى 9 ديسمبر.وسيلقي رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي خطابا أمام البرلمان يوم 14 سبتمبر، ويليه زعيم حزب قوة الشعب الحاكم في اليوم التالي.وسيتم عقد جلسة استجواب حول سياسات الحكومة لمدة أربعة أيام اعتبارا من يوم 19 سبتمبر، ويليها جلسات تفتيش برلماني لمدة ثلاثة أسابيع من 4 حتى 24 أكتوبر.ومن المتوقع أن تركو أعمال هذه الجلسة على التشريعات المتعلقة بالاقتصاد ومعيشة عامة الناس، ولكن قد يتم إعاقة هذه الجهود بسبب الخلافات الواسعة بين الأحزاب السياسية.