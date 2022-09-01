البنتاغون تؤكد أهمية التدريبات الدفاعية من أجل السلام في شبه الجزيرة الكورية

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" إن التدريبات العسكرية المشتركة الجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة هي تدريبات دفاعية مهمة من أجل الحفاظ على السلام في شبه الجزيرة الكورية.وعبّر المتحدث باسم البنتاغون الجنرال "بات رايدر" عن هذا الموقف أمس الأربعاء خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال عن المناورات العسكرية المشتركة مع سيول، حيث قال إن هذه التدريبات مهمة لضمان عمل القوات العسكرية للبلدين الحليفين بكفاءة، والتحقق من استعدادها للقتال والدفاع عن كوريا الجنوبية والشركاء والدول الأخرى الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة.وأضاف أن التدريبات تهدف إلى تعزيز الموقف الدفاعي المشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والمساعدة على الحفاظ على الاستعداد وتعزيز الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة شمال شرق آسيا.وشدد "رايدر" على الطبيعة الدفاعية للتدريبات الجارية، قائلا إنها تدريبات محاكاة بالكمبيوتر ذات طبيعة دفاعية وتستمر 11 يوما.يُذكر أن سيول وواشنطن تجريان مناوراتهما العسكرية السنوية المشتركة واسعة النطاق المعروفة باسم "أولتشي فريدوم شيلد" منذ يوم 22 أغسطس الماضي.