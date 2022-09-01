واشنطن تبدي استعدادا للتشاور مع سيول بشأن قانون تخفيض التضخم

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قال نائب وزير التجارة الكوري الجنوبي "آن سونغ إيل" أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة قد ردت إيجابيا على مقترح كوريا الجنوبية بإنشاء قناة رسمية لمعالجة مخاوف سيول بشأن قانون تخفيض التضخم.وصرح "آن" بذلك للصحفيين في أثناء مغادرته الولايات المتحدة أمس الأربعاء، بعد زيارة استغرقت 3 أيام، ضمن وفد من كبار المسؤولين من وزارات التجارة والمالية والخارجية الكورية بهدف نقل مخاوف سيول بشأن استبعاد سياراتها الكهربائية المجمعة خارج منطقة أمريكا الشمالية من الحوافز والامتيازات الضريبية التي يوفرها القانون الجديد.وأكد "آن" على أن الولايات المتحدة تأخذ القضية على محمل الجد وأنها أبدت انفتاحها على إجراء مناقشات في هذا الصدد، مشيرا إلى أن مسؤولي البيت الأبيض انضموا إلى المحادثات على مستوى العمل وتم إبلاغهم بموقف سيول وطلباتها.وأضاف أن الوفد زار جميع المنظمات الأمريكية ذات الصلة، بما في ذلك مكتب الممثل التجاري ووزارات الخارجية والتجارة والخزانة، حيث اطلعوا جيدا على الموقف الكوري.وأوضح أنه سيتم مناقشة المزيد من التفاصيل خلال زيارة وزير التجارة "آن دوك غُن" إلى واشنطن مطلع الأسبوع القادم.