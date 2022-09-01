الاقتصاد الكوري ينمو بنسبة 0.7% في الربع الثاني من هذا العام

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تطابق المعدل الفعلي لنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي في الربع الثاني من هذا العام مع توقعات البنك المركزي الكوري في شهر يوليو البالغة 0.7%، مقارنة بالربع الأول.جاء ذلك في تقرير أصدره البنك المركزي اليوم الخميس، وتضمن بيانات ربع السنوية حول الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، موضحا أنها ظلت دون تغيير عن تقديراته السابقة التي كشف عنها يوم 26 يوليو.وبذلك سجل الاقتصاد الكوري الجنوبي نموا فصليا للربع الثامن على التوالي، بعد انكماشه في الربعين الأول والثاني من عام 2020.وقد زاد الاستهلاك الخاص على أساس فصلي بنسبة 2.9% في الفترة من أبريل إلى يونيو، في حين ارتفع الاستثمار في المرافق بنسبة 0.5%.ومن ناحية أخرى، انخفضت الصادرات بنسبة 3.1% والواردات بنسبة 1%، خلال الربع الثاني.كما انخفض الدخل القومي الإجمالي لكوريا بنسبة 1.3% في الفترة المذكورة.