كوريا تسجل عجزا في الميزان التجاري للشهر الخامس على التوالي

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سجلت كوريا الجنوبية عجزا تجاريا غير مسبوق في شهر أغسطس المنصرم، حيث استمر العجز في الميزان التجاري للشهر الخامس على التوالي.ووفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة اليوم الخميس، سجلت قيمة الصادرات الكورية 56.6 مليار دولار أمريكي في الفترة المذكورة، بزيادة نسبتها 6.6% على أساس سنوي.وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 28.2% على أساس سنوي لتصل إلى 66.1 مليار دولار في الشهر الماضي.وبذلك سجلت كوريا الجنوبية عجزا تجاريا بقيمة 9.47 مليار دولار في أغسطس، وهو الشهر الخامس على التوالي الذي يتم فيه تسجيل عجز تجاري لكوريا، كما يعد أول سلسلة متتالية منذ 14 عاما عندما عانى الاقتصاد الكوري من تسجيل عجز تجاري لبضعة أشهر متتالية في عام 2008.وقد شهد هذا العام تسجيل أعلى قيمة للصادرات في أشهر أغسطس، كما حقق الاقتصاد الكوري نموا على أساس سنوي للشهر الثاني والعشرين على التوالي.لكن قيمة الواردات تجاوزت قيمة الصادرات لتسجل رقما قياسيا، حيث ارتفعت واردات الطاقة بمقدار 8.9 مليار دولار على أساس سنوي إلى 18.5 مليار دولار في أغسطس.