تسجيل أكثر من 80 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا

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استمر الانخفاض في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية ليصل إلى مستوى 80 ألفا أمس، بينما سجل عدد الوفيات رقما قياسيا لأول مرة منذ 125 يوما.وصرحت السلطات الصحية الكورية اليوم بأن عدد الإصابات الجديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة قد بلغ 81 ألفا و573، وكان من بينها 300 إصابة لدى الوافدين من الخارج.وقد انخفض عدد الإصابات الجديدة أمس بحوالي 31 ألفا بالمقارنة مع نفس اليوم من الأسبوع الماضي، الذي شهد 113 ألفا و349 إصابة.بهذا بلغ إجمالي عدد الإصابات التراكمي في كوريا 23 مليونا و337 ألفا و897.وانخفض عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة في المستشفيات بمقدار 14 مقارنة مع اليوم الأسبق ليبلغ 555 مريضا. ورغم هذ الانخفاض إلا أنه ظل في مستوى 500 لليوم التاسع على التوالي.أما عدد الوفيات خلال يوم أمس فقد بلغ 112، وهو ما يعد رقما قياسيا لأول مرة منذ يوم 29 أبريل الماضي الذي كان قد بلغ فيه 136.وبلغ عدد الوفيات التراكمي 26 ألفا و876، ونسبة الوفيات 0.12%.