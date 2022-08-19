إنفاق 30 مليار وون إضافية في عملية نقل المكتب الرئاسي

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اتضح أنه تم إنفاق حوالي 30 مليار وون إضافية، وهو ما يعادل حوالي 23 مليون دولار، في عملية نقل المكتب الرئاسي الكوري من منطقة "سام تشونغ دونغ" إلى منطقة "يونغ سان"، كما اتضح أن هذا المبلغ تم توفيره من خلال تقليص ميزانيات بعض الجهات الحكومية الأخرى.ووفقا لما صرح به النائب البرلماني "هان بيونغ دو" عن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، وعضو اللجنة البرلمانية للشؤون المالية والاستراتيجية، كانت وزارة الدفاع من بين أكثر الوزارات التي تم تقليص ميزانيتها في الربع الثاني من هذا العام، حيث قامت بتحويل مليارين و950 مليون وون من بند تكاليف المسوح والتصميمات، وذلك من أجل تنسيق البيئة المحيطة بالمكتب الرئاسي الجديد. ومن المقرر أن تقوم أيضا بتحويل 19 مليارا و300 مليون وون في الربع الثالث من هذا العام من أجل إعادة ترتيب مرافق الوزارة الناتجة عن نقل المكتب الرئاسي.كما قامت وزارة الداخلية والسلامة بتحويل مبلغ 300 مليون وون من ميزانيتها الخاصة بتشغيل حافلات الموظفين الحكوميين، وذلك من أجل تنفيذ عملية بناء في المكتب الرئاسي، وسوف تقوم أيضا بتحويل مليارين و90 مليون وون من أجل إعادة تصميم البناء في الربع الثالث من هذا العام.وأنفقت هيئة الشرطة مليارا و145 مليون وون من ميزانيتها الخاصة بدعم التغذية، على عملية نقل فريق لحراسة المكتب الرئاسي.يشار إلى أن المكتب الرئاسي كان قد توقع أن تتكلف عملية نقله إلى منطقة يونغ سان 49 مليارا و600 مليون وون، وبالتالي يسعى الحزب الديمقراطي المعارض لمراجعة أسباب إنفاق هذه المبالغ الإضافية من ميزانيات الجهات الحكومية الأخرى.