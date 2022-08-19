وزارة الدفاع تسعى لاتخاذ قرار سريع بشأن الخدمة العسكرية لفرقة بي تي إس

Photo : YONHAP News

تسعى وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية لإجراء استطلاع للرأي العام حول منح ميزة خاصة لفرقة بي تي إس في الخدمة العسكرية الإلزامية، ثم اتخاذ قرار سريع في هذا الشأن بقدر الإمكان.وقد اتضح ذلك بعد أن دعا النائب البرلماني "صول هون" عن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، إلى اتخاذ قرار سريع بشأن قضية بي تي إس، وذلك في اجتماع عام عقدته لجنة الدفاع البرلمانية أمس.وردا على ذلك قال وزير الدفاع "لي جونغ صوب" إنه طلب من الوزارة التوصل إلى قرار سريع في زمن محدد، وأصدر أوامر بإجراء استطلاع للرأي في هذا الشأن.واقترح بعض النواب في المعسكرين الحاكم والمعارض طريقة إجراء استطلاع الرأي من أجل التوصل إلى توافق اجتماعي بشأن مسألة إلغاء الخدمة العسكرية عن الفرقة.وأوضح الوزير "لي" أنه سيجمع آراء العديد من النواب وسيضع في الحسبان المصالح الوطنية من مختلف النواحي، بهدف اتخاذ قرار سليم وسريع بقدر الإمكان.