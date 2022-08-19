كوريا تفوز بلقب بطولة كرة اليد الآسيوية للشباب تحت سن 18

Photo : YONHAP News

فاز المنتخب الكوري الجنوبي لكرة اليد للشباب تحت سن 18 عاما ببطولة كرة اليد الآسيوية التاسعة، على نظيره الإيراني بـ26 نقطة مقابل 22، في المباراة النهائية التي أقيمت في العاصمة البحرينية "المنامة" أمس، بعد أن حقق انتصارات في جميع مبارياته الست خلال البطولة ليحتل القمة لأول مرة منذ 8 سنوات، أي منذ عام 2014.وبذلك تكون كوريا قد فازت بلقب بطولة كرة اليد للشباب تحت سن 18 عاما 3 مرات حتى الآن، أولها في البطولة الأولى عام 2005، وثانيها في البطولة السابعة عام 2014، بالإضافة إلى بطولة هذا العام.وقد فازت كوريا أيضا بلقب بطولة العالم للشابات تحت سن 18 عاما، والتي أقيمت في مقدونيا الشمالية الشهر الماضي ليصبح أول فريق آسيوي يحقق فوزا في تلك البطولة.ومن المتوقع أن يشارك المنتخب الكوري في بطولة العالم لكرة اليد تحت سن 19 عاما التي ستقام في كرواتيا في عام 2023.