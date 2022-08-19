الشركات الكورية الكبرى تدعم مساعي استضافة إكسبو 2030 في بوسان

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من المتوقع أن يشارك نائب رئيس شركة سام سونغ للإلكترونيات "لي جيه يونغ" كمعبوث خاص من قبل الرئيس "يون صوك يول" في الجهود التي تبذلها كوريا الجنوبية للحصول على حق استضافة معرض إكسبو لعام 2030 في مدينة بوسان.وصرح المكتب الرئاسي الكوري والدوائر المالية المحلية اليوم بأنه تم تعيين "لي" كمبعوث خاص من قبل الرئيس "يون" لدعم مساعي كوريا من أجل إقامة معرض إكسبو في مدينة بوسان.وفي هذا السياق، يسعى "لي" حاليا للالتقاء بوزيرة الخارجية البريطانية "ليز تراس" التي تعتبر مرشحة قوية لمنصب رئاسة الوزراء في بريطانيا.ويتوقع المراقبون أن يعمل "لي" على استضافة حدث وطني كبير مثلما فعل والده رئيس الشركة السابق الراحل "لي كون هي"، الذي لعب دورا كبيرا في حصول كوريا على حق استضافة أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية لعام 2018.ومن ناحية أخرى سيقوم "تشيه تيه وان" رئيس مجموعة "إس كي" بزيارة إلى اليابان في غضون هذا الشهر من أجل طلب دعم طوكيو لاستضافة الإكسبو في بوسان، حيث يسعى للالتقاء برئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا"، كما سيزور مدينة أوساكا التي سوف تستضيف إكسبو 2025.وبالإضافة إلى ذلك، سينضم عدد من رؤساء الشركات الكورية الكبرى، بما في ذلك "هيون ديه" و"إل جي" و"لوتيه"، إلى الجهود المبذولة لدعم مساعي كوريا للحصول على حق استضافة إكسبو 2030 في بوسان.