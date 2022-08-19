اتفاق بين المعسكرين الحاكم والمعارض على تخفيف ضرائب العقارات

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توصل المعسكران الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية في كوريا، إلى اتفاق على سن قانون ينص على تخفيف ضرائب العقارات الشاملة، بما في ذلك الضرائب المفروضة عن من يمتلك منزليْن لفترة مؤقتة، ومن يمتلك منزلا واحدا من كبار السن، أو لفترة طويلة.لكن الجانبين لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن تعديل قانون تقييد الضرائب الخاصة الذي ينص على نسبة القيمة السوقية العادلة ومبلغ الخصم الخاص.وقد سبق للحكومة والحزب الحاكم أن اقترحا تخفيض نسبة القيمة السوقية العادلة لتبلغ 60%، ورفع مقياس فرض ضرائب العقارات الشاملة بمقدار 300 مليون وون، من 1.1 مليار وون إلى 1.4 مليار وون، وكذلك التوصل لحل وسط لتخفيض مقياس الضرائب إلى 1.2 مليار وون في عملية التفاوض، لكن الجانبين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن، وقررا مواصلة المناقشات.ويخطط الجانبان لتمرير قانون ضرائب العقارات الشاملة الذي تم الاتفاق عليه في أول اجتماع ضمن الدورة البرلمانية العادية بعد ظهر اليوم، والتي تعقد لأول مرة منذ انطلاق حكومة الرئيس "يون صوك يول"، وسوف تستمر 100 يوم.ورغم أن تأكيدات الأحزاب السياسية جميعا على ضرورة سن قوانين تدعم رعاية المواطنين، وتنفيذ الوعود الانتخابية المشتركة بينهما، إلا أنه من المتوقع أن تحدث مصادمات عديدة خلال أعمال هذه الدورة البرلمانية.