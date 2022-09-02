إعصار هين نام نور يقترب من جزيرة جيجو يوم الثلاثاء

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من المتوقع أن يتجه إعصار "هين نام نور" الجامح شمالا نحو كوريا الجنوبية ليصل إلى المياه القريبة من جزيرة "جيجو" في وقت مبكر من يوم الثلاثاء القادم.وقالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية في تقرير صدر اليوم الجمعة إن الإعصار الحادي عشر لهذا الموسم والموجود حاليا في المياه الواقعة جنوب شرق تايوان يتحرك ببطء شمالا نحو كوريا الجنوبية.وأوضح التقرير أن سرعة تلك العاصفة الاستوائية سوف تزداد شمالا اعتبارا من ظهر يوم غد السبت لتصل إلى المياه على بعد 60 كيلومترا من جزيرة "جيجو" في وقت مبكر من يوم الثلاثاء القادم.ومن المتوقع أن يجتاز الإعصار القوي المياه الجنوبية لشبه الجزيرة الكورية ويمر بالقرب من مدينة "بوسان" الساحلية بعد ظهر الثلاثاء، قبل أن ينتقل إلى الجزء الجنوبي من البحر الشرقي.ويتم تصنيف الإعصار "هين نام نور" على أنه "إعصار قوي جدا"، بضغط مركزي يبلغ 915 هكتوباكسال ورياح سرعتها 51 مترا في الساعة بالقرب من مركزه. ومن المتوقع أن يضعف الإعصار قليلا مع اقترابه من جزيرة "جيجو"، لكنه سيظل على قوته عندما يصل إليها مع رياح تصل سرعتها إلى 45 مترا لكل ثانية.وتوقع التقرير أن يبدأ هطول الأمطار الغزيرة في جزيرة "جيجو" والمناطق الجنوبية يومي الجمعة والسبت بسبب تأثير الإعصار.