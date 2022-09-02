سيول وواشنطن وطوكيو تتفق على رد قوي على بيونغ يانغ إذا أجرت تجربة نووية

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اتفق كبار مستشاري الأمن في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان على اتخاذ إجراءات صارمة ضد كوريا الشمالية إذا أجرت تجربتها النووية السابعة.وصرح مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي "كيم سونغ هان" للصحفيين أمس الخميس بأن الاستجابة الجماعية للدول الثلاث ستكون مختلفة بدرجة ملحوظة عن ردود الفعل السابقة إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية أخرى.وأضاف "كيم" أن مستشاري الأمن القومي الثلاثة اتفقوا على عدم الاستهانة إذا تم إجراء تجربة نووية أخرى، وقال إنهم يرفضون النظرة القائلة بأن مثل تلك التجربة ستكون مجرد اختبار آخر للنظام.كما اتفق المسؤولون الثلاثة على تعزيز التعاون على صعيد الأمن الاقتصادي، والالتزام باستجابة موحدة لاضطرابات سلاسل التوريد.وقد التقى "كيم" بنظيريه الأمريكي "جيك سوليفان" والياباني "تاكيو أكيبا" في مقر القيادة الأمريكية لمنطقة المحيط الهادئ في "هاواي" أمس الخميس، في أول اجتماع من نوعه منذ إطلاق إدارة "يون صوك يول".