الرئيس يون يلتقي بمبعوث رئاسي إماراتي

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التقى الرئيس الكوري "يون صوك يول" بمبعوث رئاسي خاص من دولة الإمارات العربية المتحدة أمس الخميس لمناقشة التعاون بين البلدين في المستقبل.واجتمع "يون" في المكتب الرئاسي مع "خلدون خليفة المبارك" رئيس جهاز الشؤون التنفيذية في أبوظبي، الذي يزور سيول ممثلا عن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة "محمد بن زايد آل نهيان".وخلال الاجتماع، أعرب الرئيس "يون" عن أمله في حدوث المزيد من التطور في العلاقات بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة على أساس الإنجازات التي حققها الجانبان، بينما أعرب المبعوث الإماراتي عن أمله في أن يقيم البلدان علاقة استراتيجية جديدة مبنية على الثقة التي بنوها حتى الآن، ووصف مشروع محطة "البراكة" النووية بأنه رمز للتعاون الثنائي. واقترح أن يوسع البلدان التعاون في مجالات تطوير الطاقة النووية وأمن الطاقة والتصنيع الدفاعي والتعاون الاستثماري.وخلال اللقاء الذي يعد الثاني من نوعه منذ زيارة "المبارك" إلى سيول لحضور حفل تنصيب "يون" في العاشر من مايو الماضي، أعرب الرئيس عن أمله في أن يزور رئيس دولة الإمارات كوريا الجنوبية في المستقبل القريب.