السياسية مسؤول صيني كبير يزور سيول في سبتمبر

من المتوقع أن يزور رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب الصيني "لي زان شو" كوريا الجنوبية في منتصف شهر سبتمبر الجاري.

وصرحت مصادر سياسية ودبلوماسية أمس الخميس بأن هذه الزيارة المرتقبة إلى سيول ستستغرق 3 أيام بدءا من يوم 15 سبتمبر، وتأتي تلبية لدعوة من رئيس البرلمان الكوري "كيم جين بيو"، موضحة أن سيول وبكين ما زالتا تعملان على تنسيق جدول أعمال الزيارة، التي ستأتي ردا على زيارة الرئيس السابق للبرلمان الكوري "بارك بيونغ سوك" إلى الصين في فبراير، حيث حضر حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين بدعوة من "لي".

ومن المتوقع أن يجتمع "لي" و"كيم" يوم 16 سبتمبر لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين بمناسبة الذكرى الثلاثين على إقامة العلاقات الدبلوماسية هذا العام.

ومن المتوقع أيضا أن يقوم المسؤول الصيني رفيع المستوى بزيارة مجاملة إلى الرئيس "يون صوك يول".

