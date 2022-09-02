الحزب الحاكم يدعو رئيس الحزب المعارض للامتثال لاستدعاء النيابة

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دعا حزب قوة الشعب الحاكم رئيسَ الحزب الديمقراطي المعارض "لي جيه ميونغ" للمثول أمام النيابة العامة للاستجواب، وحثه على التعاون بإخلاص مع التحقيقات الجارية.ودعت المتحدثة باسم الحزب الحاكم "بارك جونغ ها" وكلاء النيابة إلى إجراء تحقيقات شاملة في قضية "لي" وفقا للقانون والمبادئ لتبديد جميع الشكوك.وردا على ادعاء الحزب الديمقراطي بأن التحقيقات مدفوعة بالانتقام والقمع السياسي، قالت "بارك" إن الاتهامات الموجهة إلى "لي" كان يتم النظر فيها بالفعل في التحقيقات السابقة.ويُشتبه في أن "لي" أدلى في جلسة برلمانية في أكتوبر من العام الماضي بمعلومات كاذبة عن تغيير الغرض من استخدام الأراضي في المعهد الكوري لأبحاث الغذاء في "بيك هيون دونغ" في مقاطعة "كيونغ كي".كما يُزعم أنه كذب خلال إحدى المقابلات بشأن شخصية رئيسية متورطة في قضية الفساد المتعلقة بمشروع التطوير العقاري في نفس المقاطعة.