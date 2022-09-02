تباطؤ وتيرة نمو التضخم في كوريا خلال أغسطس للمرة الأولى منذ 7 أشهر

Photo : YONHAP News

ارتفعت قيمة مؤشر أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بحوالي 6% على أساس سنوي في شهر أغسطس الماضي، لكن وتيرة نمو التضخم تباطأت للمرة الأولى منذ 7 أشهر.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاء الكورية اليوم الجمعة، بلغت قيمة مؤشر أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية 108.62 نقطة في أغسطس، بزيادة 5.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.ورغم هذه الزيادة على أساس سنوي، إلا أن قيمة المؤشر في أغسطس تمثل تباطؤا في معدل النمو لأول مرة منذ يناير بعد تسجيل زيادة بقيمة 6.3% في يوليو على أساس سنوي أيضا، وهي أعلى زيادة خلال 23 عاما و8 أشهر منذ نوفمبر 1998.وارتفعت أسعار السلع بنسبة 7.6% في أغسطس على أساس سنوي، كما ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 7% على أساس سنوي، وارتفعت أسعار الخضروات بنحو 28%. وارتفعت أسعار السلع الصناعية بنسبة 7%، بينما ارتفعت أسعار المنتجات البترولية بحوالي 20% على أساس سنوي.ومن ناحية أخرى، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 4.1% مقارنة بالعام السابق في أغسطس.وارتفع معدل التضخم الأساسي، والذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والنفط المتقلبة، بمقدار 4.4% على أساس سنوي.