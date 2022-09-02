سيول وواشنطن وطوكيو تتفق على تعزيز التعاون للسلام في شبه الجزيرة الكورية

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قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية إن كبار المستشارين الأمنيين لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان اتفقوا على تعميق التعاون الثلاثي للمساهمة في إقامة السلام في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة.وأعلن المكتب الرئاسي عن ذلك اليوم الجمعة في بيان صحفي، بعد انعقاد الاجتماع الأول لكبار مستشاري الأمن في الدول الثلاث منذ إطلاق إدارة "يون صوك يول".وجاء في البيان أن الأطراف الثلاثة أجروا مناقشات مكثفة حول القضية النووية لكوريا الشمالية والتعاون في التكنولوجيا المتقدمة وسلاسل التوريد، فضلا عن القضايا الإقليمية والعالمية.وقبل المحادثات الثلاثية بين مستشار الأمن القومي "كيم سونغ هان" ونظيريْه الأمريكي "جيك سوليفان" والياباني "تاكيو أكيبا" في مقر القيادة الأمريكية لمنطقة المحيط الهادئ في "هاواي" أمس الخميس، عقد المسؤولون الثلاثة اجتماعات ثنائية منفصلة يوم الأربعاء.ووفقا للمكتب الرئاسي، أوضح "كيم" في الاجتماع مع "سوليفان" مخاوف كوريا الجنوبية بشأن قانون تخفيض التضخم الأمريكي، وطالب باهتمام وتعاون مجلس الأمن القومي الأمريكي لحل هذه القضية.كما ناقش الاثنان التعاون الثنائي لتحقيق ما يسمى بـ"المبادرة الجريئة" للرئيس "يون" التي تمثل سياساته تجاه كوريا الشمالية.وفي الاجتماع مع مستشار الأمن القومي الياباني، تبادل الجانبان وجهات النظر حول قضايا كوريا الشمالية، وناقشا سبل تحسين العلاقات بين سيول وطوكيو.