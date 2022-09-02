استئناف المبارايات المنتظمة لكرة اليد بين المنتخبين الكوري والياباني

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تقرر استئناف إقامة مباريات منتظمة لكرة اليد بين المنتخبين الكوري والياباني بعد 3 أعوام من تعليقها.وأعلن اتحاد كرة اليد الكوري ونظيره الياباني اليوم الجمعة عن إقامة الجولة الأولى من مباراتين بين منتخبات البلدين للرجال والنساء يوم الرابع من سبتمبر في مدينة ناغويا اليابانية، والجولة الثانية يوم السابع من سبتمبر في مدينة إنتشون الكورية.وكان قد تم تأسيس تلك المباريات السنوية المنتظمة بين المنتخبين الكوري والياباني لكرة اليد في عام 2008، ولكن لم تتم إقامتها خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا.وفي المباريات المنتظمة السابقة، سجل المنتخب الكوري للرجال 9 انتصارات وخسارة واحدة وتعادلا واحدا أمام نظيره الياباني، فيما حقق المنتخب الكوري للنساء 8 انتصالات وخسارتين أمام نظيره الياباني.وكانت اليابان قد احتلت المرتبة التاسعة عشرة في بطولة كرة اليد الدولية للرجال التي أقيمت في شهر يناير من العام الماضي، بينما احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الحادية والثلاثين.وفي بطولة كرة اليد الدولية للنساء التي أقيمت في شهر ديسمبر من العام الماضي، استطاعت اليابان الوصول للمركز الحادي عشر، فيما احتلت كوريا الجنوبية المركز الرابع عشر.