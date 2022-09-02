مبيعات السيارات الكورية في الولايات المتحدة تسجل أعلى مستوياتها في أغسطس

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سجلت مبيعات سيارات شركتي "هيون ديه" و"كيا" الكوريتين في الولايات المتحدة أعلى مستوياتها على أساس أشهر أغسطس.وكشفت شركة "هيون ديه موتورز أمريكا" أمس الخميس عن أنه تم بيع 64 ألفا و335 سيارة في السوق الأمريكية في شهر أغسطس الماضي، بزيادة نسبتها 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأرجع رئيس فرع شركة "هيون ديه موتورز" في الولايات المتحدة السبب في زيادة مبيعات سيارات هيون ديه هناك إلى زيادة الطلب على سيارات "إي يو في" والسيارات الصديقة للبيئة، بما في ذلك السيارات الكهربائية.وقالت شركة "كيا" إنه تم بيع 66 ألفا و89 سيارة في الولايات المتحدة في أغسطس الماضي، بزيادة نسبتها 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك أعلى رقم على الإطلاق على أساس أشهر أغسطس.وأشارت الشركة إلى أن مبيعات سيارات "إس يو في" سجلت زيادة بنسبة 114%، فيما زادت مبيعات السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 151%.