بايدن يؤكد مجددا على الحاجة إلى إنتاج السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة

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أكد الرئيس الأمريكي "جو بايدن" مرة أخرى على حاجة الولايات المتحدة لإنتاج السيارات الكهربائية والأجزاء ذات الصلة محليا.جاء هذا التأكيد في بيان نشره البيت الأبيض الأمريكي أمس الخميس بعد إعلان شركة "مايكرون" أنها تنوي استثمار 15 مليار دولار لتصنيع الرقائق الإلكترونية بولاية "آيدا هو" الأمريكية، حيث قال "بايدن" في البيان إن إعلان "مايكرون" يعد فوزا كبيرا آخر للولايات المتحدة.وأكد أنه في المستقبل سيتم تصنيع السيارات الكهربائية والرقائق والألياف الضوئية والمكونات المهمة الأخرى في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن بلاده سيكون لديها اقتصاد مبني من أسفل إلى أعلى.وأثار بيان "بايدن" المخاوف من أن كوريا الجنوبية قد تواجه عقبات في جهودها للبحث عن تدابير علاجية لقانون الحد من التضخم الذي يستثني السيارات الكهربائية المجمعة خارج الولايات المتحدة، من الحوافز الضريبية.وكان الكونغرس الأمريكي قد وافق يوم الثاني عشر من أغسطس على مشروع قانون الحد من التضخم الذي ينص على قصر تقديم الدعم المالي على السيارات الكهربائية المنتجة في الولايات المتحدة مع إلغاء السيارات الكهربائية الكورية من قائمة السيارات المستفيدة من الدعم المالي، حيث وقع "بايدن" على القانون يوم السادس عشر من أغسطس.