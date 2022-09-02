إصابات كورونا في كوريا تظل في مستوى 80 ألفا لليوم الثاني

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وسط مؤشرات تفيد بتباطؤ انتشار فيروس كورونا في كوريا الجنوبية، ظل عدد الإصابات الجديدة في البلاد عند مستوى 80 ألفا لليوم الثاني على التوالي.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة إن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 89 ألفا و586 حالة، منها 317 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في كوريا إلى 23 مليونا و417ألفا و425 شخصا.وانخفض عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة بمقدار 47 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضي، ليبلغ508 أشخاص، بينما زادعدد الوفيات بمقدار 64 حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 26 ألفا و940 حالة وفاة حتى الآن.وقالت الحكومة إن مواقع الاختبار والعيادات الطبية الأساسية في جميع أنحاء البلاد ستظل مفتوحة خلال عطلة عيد الحصاد "تشوسوك" وفقا للاستراتيجية الطبية وقواعد الحجرالصحي.وأضافت أن هناك احتمالا كبيرا لزيادة انتشار فيروس كورونا بسبب زيادة التجمعات والتحركات خلال عطلة عيد الحصاد.ويذكر أنه سيتم اعتبارا من الغد السبت إعفاء جميع الوافدين إلى كوريا الجنوبية عبر الجو والبحر من تقديم شهادة تثبت أن نتائج فحص كورونا سلبية عند دخولهم للبلاد، ولكن مع استمرار فرض خضوع الوافدين لفحص كورونا في غضون أسبوعمن دخولهم للبلاد كما هو الحال الآن.